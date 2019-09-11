Санкт-Петербург, , 13:48 — REGNUM По итогам января-августа 2019 года в российских портах было перегружено 556,29 млн тонн, что на 2,9% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Такие данные представило Федеральное агентство морского и речного транспорта РФ.

Больше половины грузооборота приходится на наливные грузы — их перевалка выросла на 9,5%, до отметки 308,29 млн тонн. В основном речь идет о нефти и нефтепродуктах. Объем сухих грузов, обработанных в российских терминалах, наоборот, упал на 4,2%, до 248 млн тонн.

Ощутимое снижение показателей по перевалке сухих грузов связано с сокращением их объемов в портах Азово-Черноморского бассейна. С января по август там было обработано на 23,6% меньше сухих грузов, чем годом ранее. В абсолютных цифрах показатель составляет 61,80 млн тонн. В результате в портах Азово-Черноморского бассейна за восемь месяцев года грузооборот сократился на 7,7%

Еще по итогам первого квартала года Россельхознадзора Краснодарского края сообщал, что перевалка зерна и продуктов его переработки в портах региона падает — с января по март объемы сократились на 36%.

В остальных регионах отмечается рост показателей. Так, грузооборота морских портов Арктического бассейна увеличился на 19,4%, до 69,82 млн тонн. Основная часть по-прежнему приходится на сырье, добытое в Арктике.

На Каспии с начала года было перевалено 4,8 млн тонн груза, что на 46,7% больше, чем годом ранее. Активнее всего растут наливные грузы — увеличение на 108,6%, до 2,99 тонн.

Грузооборот морских портов Балтийского бассейна составил 171,99 млн тонн, рост на 5,8%. Из этого объёма на сухие грузы приходится 74,20 млн тонн (+2,9%), на наливные — 97,79 млн тонн (+8,1%).

Грузооборот морских портов Дальневосточного бассейна с начала года увеличился на 5,5%, до 141,17 млн тонн. Растет перевалка как сухих грузов (+6,1%), так и наливных (+4,5%).