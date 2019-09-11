Киров, , 13:46 — REGNUM В Кирове планируют взять в лизинг новые троллейбусы. На это предусмотрено более 173 млн рублей. Соответствующее извещение опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Заказчиком выступает акционерное общество «Автотранспортное предприятие» («АТП»). Предприятию понадобились услуги финансовой аренды (лизинга). Речь идёт о 15 новых троллейбусах, которые планируется взять в аренду. Предполагается, что они появятся на маршрутах в ноябре 2019 года.

Начальная цена договора — 173 300 509,06 рублей. Срок лизинга — 60 месяцев.

По данным ЕГРЮЛ, АО «АТП» зарегистрировано в 2008 году с уставным капиталом в размере 541 170 000 рублей. Учредителем выступила администрация Кирова (в настоящее время номинальная стоимость доли — 126 000 000 рублей).

На сайте предприятия отмечается, что «АТП» обслуживает в Кирове 27 городских автобусных и семь троллейбусных маршрутов.