Москва, , 13:44 — REGNUM Удельный вес затрат на научные исследования и разработке в объеме ВВП практически не растет. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 сентября, об этом заявил аудитор Счетной палаты Михаил Мень в Госдуме.

«Обозначу, что удельный вес затрат на исследования и разработки в объёме ВВП страны, к сожалению, практически не растёт». — сказал Мень.

Он напомнил, что по данным ОЭСР по итогам 2017 года доля расходов на НИОКР в ВВП составляет 1,1% против 1,05 в 2000 году.

«По этому показателю мы входим в третью десятку стран, то есть занимаем пока 28 место». — указал аудитор.

По мнению СП, необходимы значительные, большие бюджетные вложения для достижения национальной цели по ускорению технологического развития Российской Федерации.

При этом, по словам Меня, расходы на науку растут в абсолютном выражении.

«Так в рамках программы «Научно-техническое развитие Российской Федерации на 2019−2020 годы» ассигнования федерального бюджета на реализацию мероприятия составляют 453 млрд рублей. То есть рост бюджетных ассигнований на 2019−2020 годы составил 101,9 млрд рублей. Это 29%. Неплохо», — заявил Мень.