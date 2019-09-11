Москва, , 13:42 — REGNUM Россия подала заявку во Всемирную туристскую организацию (UNWTO) на проведение в 2022 году Всемирного дня туризма. Об этом сегодня, 11 сентября, заявил президент РФ Владимир Путин в приветственном обращении к участникам 23-й сессии Генассамблеи UNWTO, сообщается на сайте Кремля.

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«В правительстве РФ рассчитывают, что заявка России на проведение Всемирного дня туризма в 2022 году будет одобрена», — выразил пожелание глава Российского государства.

Он отметил, что Россию за последние пять лет посетили более 125 млн иностранных туристов и пообещал туристской отрасли еще большую поддержку со стороны государства.

«Россия будет более эффективно укреплять конкурентоспособность туристического рынка, внедрять самые передовые сервисы, созвучные прорывной «цифровой» эпохе», — подчеркнул Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия готова начать работу по созданию международного центра туризма под эгидой ЮНВТО для реализации образовательных программ в сфере туризма.

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