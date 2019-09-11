Тверь, , 13:34 — REGNUM Капитальный ремонт на 17 участках распределительных тепловых сетей в Твери, в микрорайоне «Южный» будет проведен в сентябре, сообщила пресс-служба администрации города. На капитальный ремонт распределительных теплосетей в Твери выделено 29,1 млн рублей.

В общей сложности планируется заменить около четырех километров сетей — ремонт проведут на наиболее проблемных участках, их определили по данным мониторинга аварийности.

Конкурсные процедуры проведены, подрядчик выбран, им стало ООО «ТехСтройСеть», которое уже приступило к работам. Основная часть работ проводится на дворовых территориях. Поэтому никаких неудобств автомобилистам ремонт не доставит.

А вот жителям придется потерпеть — в мэрии предупредили, что в отдельных домах микрорайона «Южный» может отсутствовать горячее водоснабжение, об отключениях предупреждены управляющие организации.

Как сообщало ИА REGNUM, состояние теплосетей — дна из самых больных проблем коммунального хозяйства Твери. Ни одна зима за последние годы не обошлась без крупных аварий.