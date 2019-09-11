Париж, , 13:32 — REGNUM Проверка SMS-кодом онлайн-платежей в ближайшее время будет отменена, так как новые меры по повышению безопасности платежей вступят в силу во Франции 14 сентября, сообщает Le Figaro.

Издание отмечает, что эти новые меры предусмотрены европейской директивой (называемой «DSP 2»), направленной на повышение уровня безопасности транзакций интернет-платежей в Европе, чтобы ограничить риски мошенничества.

Известно, что операторы и интернет-магазины будут требовать «строгую идентификацию» клиента во время электронных платежей или банковских операций.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, дефицит торгового бюджета во Франции сократился до 4,6 млрд евро в июле против 5,2 млрд в июне 2019 года.

Читайте также: Дефицит торгового баланса Франции сократился до €4,6 млрд в июле 2019 года