Москва, 11 сентября 2019, 13:27 — REGNUM В России на сегодняшний день рынок арендного жилья развит недостаточно, однако эту ситуацию нужно исправлять. Об этом сегодня, 11 сентября, в программе «Диалог» на телеканале «Россия-24» заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
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Премьер-министр назвал как минимум три условия для развития арендного жилья. Прежде всего, по словам Медведева, это правильное регулирование.
«Нам нужно кое-что изменить в регулировании договора аренды жилья, потому что в основном наше жилищное законодательство было ориентировано на договор социального найма или отношения, связанные с собственностью на жилье», — пояснил председатель российского правительства.
Немаловажный фактор — доходы, которые позволяют людям арендовать такое жильё. Так как оно стоит денег.
«И это не социальный наем, здесь всё это должно быть в чётких правовых рамках», — подчеркнул Медведев.
Третьим условием станет возможность использования различных проектов, которые помогут создать рынок арендного коммерческого жилья.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости стимулировать в России строительство арендного жилья, так как оно помогает повысить мобильность людей.
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