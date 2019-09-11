Новосибирск, , 13:15 — REGNUM В аграрном сезоне 2019 года валовый сбор зерна регионов Сибири прогнозируется на уровне 14,5 миллиона тонн, что на 400 тысяч тонн меньше, чем годом ранее. Об этом было сказано в ходе совещания, которое накануне провёл в Новосибирске сибирский полпред Сергей Меняйло, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Объёмы собранного зерна по сравнению с 2018 годом могут снизиться в Алтайском крае и Иркутской области. За пределы округа предполагается вывести около четырёх миллионов тонн зерна, из них более одного миллиона на экспорт», — сказано в официальном сообщении сибирского полпредства.

Как уже сообщало ИА REGNUM, переувлажнение почвы в Омской и Новосибирской областях, засуха в Алтайском крае и наводнение в Иркутской области самым негативным образом сказались на прогнозах по сбору урожая зерновых в Сибири. Но в настоящее время в регионах Сибирского федерального округа уборочные работы идут с опережением темпов 2018 года. Обмолочено более 40% площадей зерновых и свыше трети пшеницы.

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