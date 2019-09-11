Сеул, , 12:55 — REGNUM Южнокорейский сельскохозяйственный банк NH Nonghyup Bank планирует выйти на австралийский рынок. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей банка.

По их словам, вчера, 10 сентября, в штаб-квартире банка прошла встреча главы NH Nonghyup Bank и с представителем Австралийской торговой комиссии, на которой представители двух стран обсудили выход южнокорейского банка на рынок Австралии.

Известно, что входе встречи австралийская сторона пообещала активно поддерживать выход южнокорейского банка на местный рынок.

По предварительным данным, представители сельскохозяйственного банка намерены открыть свой австралийский филиал до 2021 года.