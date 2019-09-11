Москва, , 12:35 — REGNUM С 1 января 2021 года по решению президента России Владимира Путина электронные визы будут введены на территории всей страны, заявила 11 сентября глава Ростуризма Зарина Догузова на 23-й сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации (UNWTO), сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Читайте также: Систему выдачи электронных виз могут распространить на всю Россию

По её мнению, это настоящий прорыв не только для России, но и для всего мирового туризма.

В России режим электронной визы уже работает на Дальнем Востоке России и в Калининграде. С 1 октября 2019 год, режим электронной визы заработает в Санкт-Петербурге.

«При этом отмечается, заметное увеличение турпотока, поэтому работать над снятием визовых ограничений и формальностей будет продолжена», — подчеркнула глава Ростуризма.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам 23-й сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации, которая впервые проводится в России.

На данную тему: Россия впервые проводит Генассамблею Всемирной туристской организации