Казань, , 12:26 — REGNUM Главнокомандующий Военно-морским флотом России Николай Евменов прибыл в Татарию. Он встретился с премьер-министром республики Алексеем Песошиным, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

Евменов примет участие в церемонии закладки корпуса малого ракетного корабля проекта 22 800 «Тайфун» на заводе имени А.М. Горького в Зеленодольске.

Напомним, судно является многоцелевым ракетно-артиллерийским кораблём малого водоизмещения ближней морской зоны ВМФ России. Данные корабли имеют развитый комплекс вооружения, включающий управляемые ракеты нескольких типов. Суда такого типа могут работать как самостоятельно, так и в составе групп кораблей.

Как сообщало ИА REGNUM, Минобороны РФ в 2019 году планировало заключить контракт на строительство серии из шести малых ракетных кораблей проекта 22 800 для Тихоокеанского флота. В ведомстве отмечали, что корабли проекта 22 800 по своим параметрам считаются сегодня одними из лучших в подобном классе.