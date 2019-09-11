Иркутск, , 12:19 — REGNUM В результате мощнейшего наводнения, случившегося в Иркутской области летом 2019 года, пострадали также многие сельхозтоваропроизводители. На компенсацию и субсидирование их затрат из федерального бюджета дополнительно выделят более 296 млн рублей. Об этом сообщает официальный сайт региона со ссылкой на слова заместителя председателя правительства Иркутской области Антона Логашова.

По его словам, 10 сентября аграриям перечислено 250,5 млн рублей. Остальные средства будут выплачены до 20 сентября.

Известно, что средства на возмещение ущерба получили 18 крестьянских (фермерских) хозяйств и 2 388 личных подсобных хозяйств, два крестьянских (фермерских) хозяйства и две сельскохозяйственные организации. А всего, по словам министра сельского хозяйства Иркутской области Ильи Сумарокова, объём федеральных субсидий на поддержку пострадавших от паводка аграриев региона составил 475 млн рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня после продолжительных дождей. Реки вышли из берегов и подтопили более 100 населённых пунктов. В конце июля в регион пришла вторая волна паводка. В начале августа сообщалось, что общий ущерб сельхозпроизводителей Приангарья от летних наводнений 2019 года составил около 420 млн рублей.

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Первые выплаты были осуществлены уже через несколько дней. Размер транша из федерального бюджета составил 179,6 млн рублей. Также известно, что в результате паводка в крестьянских (фермерских) хозяйствах и сельскохозяйственных организациях пяти районов области погибли посевы на площади 6,1 тыс. га.

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