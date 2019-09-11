Ростов-на-Дону, , 12:18 — REGNUM В Ростове-на-Дону главные бухгалтеры всё чаще попадаются на воровстве. Начальник отделения № 12 отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского управления МВД РФ Акоп Кизогян сообщил о нескольких выявленных случаях.

Точное число общеобразовательных учреждений, в которых бухгалтеры занимались махинациями, не сообщается. При этом известно, что все случаи произошли в 2018 году, сообщает портал donnews.ru.

ИА REGNUM напоминает, что школа № 22 недополучила более 2,7 млн рублей. Главный бухгалтер стала фигурантом уголовного дела по ч. 4 ст. 159 («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере») и ч. 1 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог»).

Ростовская гимназия № 35 вовсе оказалась на грани закрытия из-за многомиллионных долгов. По подозрению в хищении и растрате 14,5 млн рублей была задержана главный бухгалтер.

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