Москва, 11 сентября 2019, 12:16 — REGNUM Повышение ставки НДС с 18% до 20% — это поддержка организованных преступных группировок, полагает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 11 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя призыв лидера КПРФ Геннадия Зюганова отменить в России НДС.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, лидер КПРФ, депутат Госдумы Геннадий Зюганов призвал отменить НДС, назвав его удушающим экономическое развитие и вздувающим цены для конечного потребителя.
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