Москва, , 12:16 — REGNUM Повышение ставки НДС с 18% до 20% — это поддержка организованных преступных группировок, полагает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 11 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя призыв лидера КПРФ Геннадия Зюганова отменить в России НДС.

«НДС крайне криминален, и реальная причина повышения ставки НДС с 18% до 20% — это поддержка организованных преступных группировок, которые помогают уклоняться от этого налога и наживаются на этом, — сказал Делягин. — Существует огромная инфраструктура (так называемые фирмы-однодневки), которая обеспечивает неуплату НДС. При этом охота за этими фирмами наносит очень болезненный удар по многим честным бизнесам. И очень сильно отравляет деловой климат».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, лидер КПРФ, депутат Госдумы Геннадий Зюганов призвал отменить НДС, назвав его удушающим экономическое развитие и вздувающим цены для конечного потребителя.

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