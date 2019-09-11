Москва, , 12:15 — REGNUM Правительство РФ напрасно рассчитывало на получение дополнительных 620 млрд рублей бюджетных доходов вследствие повышения НДС до 20%, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 11 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя высказывание лидера КПРФ Геннадия Зюганова, который обратил внимание властей на то, что обещанных 620 млрд рублей бюджет так и не получил, зато цены выросли на 10%.

«Я думаю, что нынешнее правительство настолько безграмотно, что вполне могло всерьёз рассчитывать на получение этих 620 млрд рублей, — сказал Делягин. — Однако на самом деле дополнительный доход был, но значительно меньше расчётного. Потому что когда вы повышаете ставку налога, то у вас снижается его собираемость. А когда вы повышаете ставку налога в условиях, когда ни у кого нет денег, то собираемость снижается очень сильно. И самое главное, что такое увеличение доходов бюджета оборачивается подавлением экономической активности. У людей и так денег нет, а теперь с них берут ещё больше».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, решение правительства РФ о повышении ставки налога на добавленную стоимость с 18% до 20% ранее назвал ошибочным глава «ФК Открытие» Михаил Задорнов. По его словам, этот шаг стал одной из причин низкого экономического роста в стране, а это, в свою очередь, ведёт к накоплению недовольства

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