Москва, , 12:12 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает запретить рекламу продуктов с высоким содержанием сахара. Это коммерческие продукты питания, продвигаемые на рынке маркетинговыми приемами, передаёт «Медвестник».

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По мнению представителя ВОЗ в России Мелиты Вуйнович, продукты с высоким содержанием сахара формируют у детей пищевые привычки, способствующие развитию ожирения, диабета и других хронических заболеваний.

ВОЗ рекомендует отказаться от такой практики и не представлять на рынке продукты питания, не подходящие для детей раннего возраста.

Отмечается, что ВОЗ не ограничится рекомендациями, а выработает критерии для продуктов питания, подходящих для маленьких детей, и внедрит их в производственную практику.

Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор и Минздрав РФ предлагают ввести маркировку продуктов питания, чтобы разделить их на три группы по количеству жира, сахара и соли.

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Маркировку продуктов питания по «светофору» одобряют 82% граждан РФ