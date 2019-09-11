Москва, , 12:12 — REGNUM Пенсионный фонд России (ПРФ) предусмотрел 325 млрд рублей для возобновления индексации маткапитала с 1 января 2020 года, заявил 11 сентября глава ведомства Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

«На эти цели (индексацию маткапитала) будет израсходовано 325 млрд рублей», — сказал Дроздов, напомнив, что индексация планируется с 1 января 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, сертификат на получение маткапитала выдают в России при рождении второго или последующих детей, в настоящее время выплата составляет 453 тыс. рублей. Эти средства семья может потратить на образование ребенка, на улучшение жилищных условий и на пенсию для матери.

Ранее заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова заявила, что маткапитал будет увеличен в 2020 году до 470 тыс. рублей, а в 2021 году — до 489 тыс. рублей.

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