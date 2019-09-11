Новосибирск, , 12:13 — REGNUM У наиболее востребованных сегодня в мире специалистов должно быть три — часто взаимоисключающих — качества: системное мышление, креативность и мастерство исполнения. Об это 11 сентября рассказал на открытой лекции в Новосибирске глава Сбербанка России Герман Греф.

«У них должно быть три взаимоисключающих качества. Первое — это визионерство и креативность, и, как правило, у хороших креативщиков-визионеров не очень хорошо с системным мышлением, а это второе качество. И сочетание этих двух качеств достаточно редко», — приводит ТАСС слова Грефа, обращенные к студентам Новосибирского государственного университета.

Также он отметил, что ещё более редкое, чем все вышесказанное, качество — это «мастерство исполнения».

Именно потому что, по мнению Грефа, данные качества часто взаимоисключающие по отношению друг к другу, подобных специалистов крайне мало.

Кроме этого, глава Сбербанка рассказал, что, как он считает, именно такое сочетание качеств и создаст специалиста, «за которым будет охотиться рынок».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее Греф на открытой лекции в Новосибирске заявил, что современные банки должны для развития трансформироваться в технологические компании и экосистемы, отказываясь от классических стратегий.