Екатеринбург, , 12:07 — REGNUM В Свердловской области в начале сентября прошло оперативно-профилактическое мероприятие по пресечению реализации продукции, ввезённой на территорию России незаконно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Акция проводили сотрудники управления совместно с оперативниками УФСБ по Свердловской области. В ходе мероприятий было выявлено 540 кг яблок, находившихся в немаркированной таре. Также обнаружены 14 точек несанкционированной торговли мясом. В общей сложности было изъято 1,3 тонны говядины.

Отметим, что вся изъятая растительная продукция была уничтожена на полигонах, а мясная продукция сожжена в специальных печах.