Вязьма, Смоленская область, , 12:04 — REGNUM Специалисты устранили крупную аварию на водоводе в Вязьме Смоленской области, в результате которой город длительное время оставался без воды. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, по данным на 09:30 11 сентября началось заполнение систем.

Об аварии стало известно во второй половине дня 10 сентября. Как сообщалось, из-за прорыва на водоводе диаметром 600 мм без холодной воды осталось 4 тыс. 390 домов, в зоне отклюения оказались более 54,7 тыс. жителей.

«По состоянию на 09.30 ремонтные работы завершены. Начато заполнение системы», — сообщили в ГУ МЧС по региону.

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