с. Баляга , , 12:02 — REGNUM Оба ветхих здания школы в селе Баляга Петровск-Забайкальского района Забайкалья вскорости перестанут будут востребованными по причине строительства нового здания данного учебного заведения. Как сообщает сегодня, 11 сентября, пресс-служба забайкальского губернатора, строительный контракт на сумму около 70 миллионов рублей уже заключён в рамках реализации планов социального развития Центров экономического роста.

«Достроить школу предстоит к 2021 году», — пояснил министр строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края Алексей Гончаров. По его словам, новая школа будет рассчитана на 400 человек, но пока дети вынуждены обучаться в двух зданиях 1956 и 1961 годов постройки.

Как уже сообщало ИА REGNUM, после вхождения Забайкальского края с состав Дальневосточного федерального округа, эта территория стала получать все льготы и преференции, предназначенные забайкальцам. В частности, активное участие региона в программе «Единая» субсидия уже позволила сэкономить миллионы рублей и направить высвободившиеся средства на благоустройство. Ранее стало известно, что компания «Региональное управление строительства» приступила к подготовке фундамента будуюшей школы в Чите. Это учебное заведение строится возле нового микрорайона Октябрьский и станет первым, построенным в столице Забайкалья за последние 30 лет.

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