Санкт-Петербург, , 11:51 — REGNUM В Петербурге 12 сентября пройдет XII Международный форум «Транспортный потенциал», главной темой которого в этом году станет цифровая трансформация грузоперевозок в России.

В мероприятии примут участие свыше 400 экспертов транспортной отрасли из 40 регионов России, среди которых представители ПАО «Газпром нефть», ММПК «Бронка», компании Fesco, а также чиновники Минтранса и подведомственных структур.

Особое внимание на рабочих сессиях будет уделено проблемам нормативно-правового обеспечения транспортировки грузов, перспективам развития рынка логистических услуг, тарифной политике, а также вопросам таможенного регулирования и возможностям обновления подвижного состава.

По итогам форума будет сформирована резолюция с предложениями от участников мероприятия, которая в дальнейшем будет направлена в профильные органы власти.

Мероприятие проходит при поддержке и участии Государственной Думы ФС РФ, Министерства транспорта РФ, Евразийской экономической комиссии, ОАО РЖД и других профильных ведомств, разрабатывающих и реализующих государственную политику в сфере транспорта.