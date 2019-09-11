Москва, , 11:50 — REGNUM В рамках судебных разбирательств по иску ООО «Зерновая компания «Настюша», которое потребовало банкротства экс-сенатора Ямала, бывшего совладельца «Промсвязьбанка» заочно арестованного судом по делу о растрате Дмитрия Ананьева, ответчик требовал передать дело из Арбитражного суда Москвы по территориальной подсудности — «по его месту жительства: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Авиационная…». Суд отклонил ходатайство, но Ананьев с вердиктом не согласился и попытался обжаловать. Девятый арбитражный аппеляционный суд оставил решение первой инстанции в силе. Тем временем следователи разыскивают экс-банкира как фигуранта по делу о растрате после того как Басманный судом Москвы 10 сентября вынес решение об его аресте, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В материалах дела по банкротному иску Дмитрий Ананьев ссылается на место жительства в Салехарде, но эти доводы отвергли в арбитраже, указав, что с апреля 2014 по апрель 2019 года тот был зарегистрирован в Москве, а значит правило подсудности соблюдено. Хотя сам заявитель в сентябре 2019 года всё ещё настаивал о передаче производства на Ямал, где он зарегистрирован на данный момент.

«Как подтверждается материалами дела (копией паспорта), Ананьев Д.Н.зарегистрирован по месту жительства по адресу: Ямало-Ненецкий автономныйокруг, г. Салехард, ул. Авиационная, д. 21а…», — уточняется в материалах дела.

Напомним, Алексей и Дмитрий Ананьевы утратили контроль над некогда созданными ими банком весной 2018 года, когда он перешёл к госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов». В декабре того же года банк подал иск на более 282 млрд рублей к 13 ответчикам, включая экс-владельцев, указав данную сумму убытками, которые, по мнению истца, были причинены в период, когда «Промсвязьбанк» был под контролем Ананьевых. 10 сентября 2019 года районный суд Москвы по ходатайству следователя взял братьев под арест заочно. Он составит два месяца и начнёт исчисляться после того как фигуранты фактически будут задержаны в России или за её пределами.

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