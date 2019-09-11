Ульяновск, , 11:48 — REGNUM В Ульяновской области ещё одна организация расплачивается с долгами по зарплате после вмешательства прокуратуры. Речь идёт об обществе «Ульяновский научно-исследовательский институт авиационной технологии и организации производства», сообщает региональное надзорное ведомство.

По данным прокуратуры, руководством компании в апреле-июне 2019 года не принимались надлежащие меры к своевременной оплате труда 92 работников. В результате образовалось более 2 млн рублей задолженности. В адрес гендиректора внесено представление, в суд ушли соответствующие заявления. В ведомстве отмечают, что в сентябре 2019 года администрация акционерного общества выплатила работникам более 600 тыс. рублей.

Всего с начала года возбуждены 357 дел об административных правонарушениях в части невыплаты заработной планы, инициировано возбуждение девяти уголовных дел. По требованию прокуратуры руководители коммерческих структур региона выплатили работникам более 94,5 млн рублей задолженности по заработной плате.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее было погашено 7,5 млн рублей задолженности по заработной плате руководством компании «Курс — Симбирск» перед 87 работниками, 3,5 млн рублей — перед 35 работниками кузоватовского комбикормового завода, 1,8 млн рублей — перед 74 работниками муниципального предприятия «Жилсервис» в Вешкаймском районе, около 1 млн рублей — перед 22 работниками «Компании Техно Связь».