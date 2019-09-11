Киев, , 11:48 — REGNUM Запасы газа в украинских подземных хранилищах превысили 19 млрд кубометров топлива.

Об этом сообщила 11 сентября пресс-служба компании «Укртрансгаз», передает корреспондент ИА REGNUM.

Компания уточняет, что по состоянию на сегодняшнее утро в украинских ПХГ уже накоплено 19,04 млрд кубометров природного газа.

«Это на 25%, или на 3,8 млрд кубометров больше чем в прошлом году. С начала лета среднесуточный объем закачки составил 74 млн кубометров», — уточняет «Укртрансгаз».

ИА REGNUM напоминает, что «Нафтогаз Украины» рассчитывает войти в новый осенне-зимний сезон с запасами газа на уровне не менее 20 млрд кубометров. По словам чиновников украинской госкомпании, при таких объемах газа в ПХГ Украина может пройти зиму вне зависимости от того, как буду разворачиваться события с транзитом российского газа.

Достижение отметки в 19 млрд кубометров газа в ПХГ отметил и глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

«Опережаем план», — прокомментировал он.