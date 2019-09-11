Сеул, , 11:45 — REGNUM Южнокорейские авиакомпании продолжают увеличивать число рейсов в Китай. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на свои источники.

По данным источников, на этой неделе бюджетные компании страны, включая Jeju Air, T'way Airlines, Eastar Jet и Air Seoul запустили новые рейсы.

В частности, авиакомпания Jeju Air запустит с октября текущего года три рейса: Инчхон — Харбин, Пусан — Чжанцзяцзе, Муан — Чжанцзяцзе. Авиакомпания T'way Airlines также запустит в октябре рейс Тэгу — Чжанцзянцзе. Компании Estar Jet и Air Seoul начнут выполнять перелеты по маршруту Инчхон — Чжэнчжоу и Инчхон — Чжанцзяцзе соответственно.

«Не все заявки, поданные авиакомпаниями, были утверждены, однако мы надеемся, что в ближайшее время число авиарейсов в Китай значительно увеличится», — сообщили представители отрасли.