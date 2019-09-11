Цхинвал, , 11:37 — REGNUM 10 сентября в заседании парламента Южной Осетии состоялось обсуждение вопроса о предоставления услуг единственным оператором сотовой связи «МегаФон — Южная Осетия» населению республики. Депутат Анатолий Тадтаев поднял вопрос изменений в услугах связи «МегаФон», которые вызвали крайнее недовольство в обществе. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Офис компании «МегаФон — Южная Осетия» в Цхинвале Sputnik-ossetia.ru

Как было отмечено в заседании, компания перестала выпускать 150-рублевые карты оплаты и предлагает только 300-рублевые карты. Также жители республики недовольны ценовой политикой компании на услуги роуминга. Теперь абоненты могут купить только весь пакет услуг, а не по отдельности, как это можно было сделать раньше.

Председатель парламента отметил, что в правительстве также обсуждается вопрос недовольства населения ценовой политикой компании. В парламенте также будет продолжено обсуждение этой проблемы.