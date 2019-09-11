Москва, , 11:32 — REGNUM В августе 2019 года в России был продан 400-тысячный бизнес-седан Toyota Camry. Об этом сообщает пресс-служба японской марки.

Старт продаж модели на российском рынке начался в 2002 году. За 17 лет доля продаж Camry в России составила около 20% от всего модельного ряда бренда. Таким образом, Toyota Camry стала самой покупаемой моделью в своем сегменте.

Наиболее популярной Camry в РФ стало седьмое поколение модели. За всё время присутствия компании в нашей стране было реализовано 198 825 единиц авто. Из них продажи машин шестого поколения составили 121 294 единицы, а пятого — 32 553 единицы.

Что касается текущего восьмого поколения Camry, то с весны 2018 года в России было продано 47 тыс. единиц.

Напомним, автокомпания Toyota создала новую платформу GA-B для компактных авто. Уже в 2020 году на новой платформе будет построен компактный хэтчбек Toyota Yaris. Кроме того, на GA-B будут построены и другие машины японского бренда.

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