Сеул, , 16:24 — REGNUM Вона Южной Кореи вышла из негативной тенденции и начала укрепляться относительно доллара. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

По состоянию на вечер 10 сентября один доллар стоил 1191 вону. Для сравнения, в середине августа курс равнялся 1222 вонам, когда он достиг своего пикового значения с января 2017 года. Продолжительный период ослабления национальной валюты начался ещё в июне 2018 года, однако сейчас наметился перелом. Причинами негативной динамики стали: обострение проблем в южнокорейской экономике, сокращение глобального спроса на основные экспортные товары, конфликт США и Китая — главных внешнеторговых партнёров Южной Кореи, а также противостояние с Японией.

Несмотря на то, что риски не исчезли, спрос на южнокорейскую валюту увеличился на фоне позитивных ожиданий международных инвесторов: протесты в Гонконге сошли на нет, наблюдаются подвижки в переговорах США и Китая, а также снизились риски «Брекзита» без соглашения с ЕС. При этом южнокорейский фондовый рынок остаётся привлекательным благодаря своей высокой надежности и высокой потенциальной доходности, поясняют экономисты.