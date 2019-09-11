Киев, , 11:19 — REGNUM Минфин Украины продолжает продажу облигаций внутреннего государственного займа. На очередных торгах ведомство привлекло в государственный бюджет 16,5 млрд гривен, сообщили корреспонденту ИА REGNUM сегодня, 11 сентября, в пресс-службе министерства.

Минфин информирует, что учитывая значительный спрос со стороны банков-первичных дилеров на валютные ОВГЗ, осуществил размещение облигаций внутреннего госзайма, номинированных в долларах США, со сроком обращения 1,5 и 2 года по ставкам 5,25% и 5,5% соответственно. Ведомство подчеркивает, что значительно снизило предыдущие ставки доходности.

Ставки доходности по гривневым ОВГЗ также были снижены и составили: по 6-месячным ОВГЗ — 16,15% (снижение на 15 базисных пунктов), по 1-летним ОВГЗ — 15,52% (снижение на 43 бп), по 2-летним ОВГЗ — 15,95% (снижение на 35 бп).

ИА REGNUM напоминает, что в августе была обнародована статистика Нацбанка Украины, согласно которой в обращении находятся ОВГЗ на 803,403 млрд грн, из которых валютные ОВГЗ в долларах в эквиваленте составляют 96,220 млрд грн, в евро — 12,109 млрд гривен.

«На практике этот колоссальный объем заемных средств, который уже давно проели, приведет не только к оживлению бизнес-среды на нашем финансовом рынке, но и к очень серьезному ухудшению ситуации по обслуживанию и погашению ОВГЗ», — заявлял в своем комментарии экономист Александр Гончаров.