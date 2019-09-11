Сеул, , 11:39 — REGNUM Правительство Республики Корея анонсировало новые меры по поддержке экологического транспорта. В частности, до 2040 года планируется построить 1200 АЗС для автомобилей на водородном топливе, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на министерство промышленности.

10 сентября в столице страны была торжественно открыта заправочная станция у здания парламента, которая способна обслуживать до 70 автомобилей ежедневно. На данный момент по всей стране насчитывается лишь 29 водородных АЗС, в то время как число подобных автомобилей превышает 3000 единиц, что в 3,5 раза больше, чем в декабре прошлого года. Ввиду резкого роста популярности водородных автомобилей, правительство намерено значительно расширить необходимую инфраструктуру и построить ещё 280 АЗС к 2022 году, а затем постепенно увеличивать их число на протяжении почти двух десятилетий. Ожидается, что к 2040 году в стране будет произведено 6,2 млн водородных автомобилей, из которых 3,3 млн отправятся на экспорт, что позволит Южной Корее занять второе место в мире.

Автомобили на водородном топливе абсолютно безопасны для окружающей среды: в результате сгорания топлива вместо выхлопных газов образуется обыкновенная вода.