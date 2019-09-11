Кейптаун, , 16:18 — REGNUM Согласно докладу Moody's Investors Service, чтобы найти выход из энергетического кризиса и решить проблему крайне негативного финансового положения энергетического гиганта компании Eskom, правительству ЮАР и руководству компании потребуется длительное время, чтобы согласовать план действий, сообщил африканский новостной портал «Maroela Media».

Энергетическая компания Eskom, которая поставляет около 95% электроэнергии в стране, имеет задолженность в размере около 30 млрд. долларов. На данный момент Eskom опирается на финансовую поддержку со стороны государства, выделяемую на фоне огромных перерасходов бюджета компании в ходе строительства двух крупных угольных электростанций.

Несмотря на то, что правительство предложило проект по разделению компании на три части, а Национальное казначейство планирует продавать электростанции Eskom, работающие на угле, окончательная стратегия стабилизации финансов энергетического гиганта пока не сформирована.

Moody's — единственная крупная рейтинговая компания, которая до сих пор оценивает кредитный рейтинг Южной Африки по инвестиционному уровню. Несмотря на то, что ЮАР стабильно получает оценку Baa3, аналитики полагают, что положение может резко измениться ввиду слабого экономического роста и растущего государственного долга.