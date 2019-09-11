Красногорск, , 11:01 — REGNUM Правительство Московской области и департамент транспорта Москвы согласуют типы и стоимость абонементов для проезда в зонах «Пригород» и «Дальняя» Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом сообщили ИА REGNUM 11 сентября в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

В департаменте обработали более 1 тыс. вопросов от жителей столицы и области о стоимости проезда на линиях МЦД и действующих льготах. Так, в департаменте дополнительно разъяснили, что для льготников, имеющих право бесплатного проезда в метро и пригородных электричках, проезд по МЦД также будет бесплатным. Что касается скидок на проезд в пригородных электричках по социальной карте, то вопрос сохранения таких льгот пока не проработан и согласовывается с правительством Московской области.

В департаменте отметили, что в пределах «Центральной зоны» МЦД действуют билеты, записанные на карту «Тройка», а что касается зон «Пригород» и «Дальняя», то для проезда по ним обещают разработать новые типы абонементов по другим тарифам. В данный момент таких абонементов нет, по этому вопросу также ведутся переговоры с правительством Московской области.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве утвердили тарифы на поездки на первых двух Московских центральных диаметрах: МЦД-1 «Одинцово — Лобня» и МЦД-2 «Нахабино — Подольск».

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