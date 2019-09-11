Каракас, , 11:04 — REGNUM Министр нефтяной промышленности Венесуэлы Мануэль Кеведо приедет в Россию с визитом в октябре.

Об этом сообщил сам министр, его слова 11 сентября приводит ТАСС.

Также министр нефти Венесуэлы сообщил, что государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA зарегистрировала в Москве свое представительство.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что армия Венесуэлы никогда не будет вторгаться в другие страны и подчеркнул, что его страна также не собирается использовать свои войска, чтобы отнять у других стран их земли или ресурсы.