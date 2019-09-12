Катманду, , 11:02 — REGNUM Правительство Непала планирует построить в приграничном районе Охалдхунга новую гидроэлектростанцию, мощность которой составит 635 МВт. Согласно проекту, эта электростанция обеспечит электричеством как минимум 1150 домохозяйств в регионе.

В настоящее время правительство проводит консультации с представителями политических партий, муниципалитетов и различных организаций. По официальным сообщениям, переговоры находятся на завершающей стадии. Общая площадь инфраструктурного проекта оценивается в 19,8 квадратных километров, таким образом, он повлияет на развитие нескольких сельских муниципалитетов.

По информации непальского новостного агентства The Himalayan Times, в строительстве и проектировании также примут участие представители Италии и Японии. Совместная компания произведет анализ комплексного инженерного проектирования, а также даст оценку предполагаемому социальному и экологическому воздействию электростанции.

Сообщается, что работа над подробным отчетом по проекту будет завершена в декабре 2019 года.