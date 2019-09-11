Казань, , 10:58 — REGNUM По состоянию на 30 августа текущего года Татария получила неналоговый доход от использования и реализации государственного имущества и земельных участков в размере 374,79 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в минземимущества республики.

Плановые показатели по поступлению доходов в бюджет региона выполнены на 64%.

Основная часть дохода в размере более 113 млн рублей получена за счет дивидендов, около 64 млн рублей получена от аренды госимущества, более 56 млн рублей — от доверительного управления, 53 млн рублей — от аренды земельных участков, доход от реализации имущества составил 39,2 млн рублей, 36,5 млн рублей — часть чистой прибыли государственных унитарных предприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе профильное министерство Татарии выставило на продажу выявленный объект культурного наследия — «Дом Мусина М-С.Г., 1906 г.», где ранее располагалась поликлиника ГУЗ «Казанский кожно-венерологический диспансер». Также планируется реализовать и прилегающий земельный участок.

Здание, относящееся к культурному наследию, имеет два этажа, его общая площадь — 459,8 кв.м. Объект находится на улице Нариманова, 56 в Казани. Участок под зданием поликлиники также входит в состав лота. Его площадь — 1 120 кв.м. По данным публичной кадастровой карты, кадастровая стоимость земли — 13 392 724,8 рубля. Оба лота выставляются на продажу с начальной ценой — 20 279 245 рублей.