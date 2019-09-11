Новосибирск, , 10:54 — REGNUM В Новосибирске запущен бесплатный образовательный проект для предпринимателей. В управлении предпринимательства и инвестиционной политики мэрии города считают, что он поможет повысить продуктивность руководителей компаний и их сотрудников через навыки эффективной работы с информацией.

К участию приглашаются предприниматели малого и среднего бизнеса, а также студенты вузов.

Раз в неделю для участников будет проводиться одно занятие. Всего их будет три. Они будут направлены на общие принципы работы с информацией. Например, первое занятие, которое запланировано на 17 сентября, будет посвящено проработке запоминания рядов чисел, слов и определений.