Москва, , 10:52 — REGNUM То, что в России растут темпы вывоза капитала частным сектором, объясняется стагнацией её экономики, считает директор Института социоэкономики Московского финансово-экономического университета Александр Бузгалин. Об этом он заявил 11 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что чистый вывоз капитала из России частным сектором за январь-август 2019 года вырос на 26,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

«Прежде всего рост значительный. За один год на 26%. Если такие темпы сохранить на несколько лет, то потери капитала станут для страны катастрофическими, — сказал Бузгалин. — Причина, к сожалению, хорошо известная — это стагнация российской экономики, вызванная существующей в государстве системой социально-экономических отношений. В частности господством крупных сырьевых корпораций и связанных с ними посреднических фирм, которым неинтересны и невыгодны серьёзные общегосударственные проекты долгосрочного характера. Кроме того, сращение номенклатуры крупного корпоративного капитала с высшей государственной бюрократией делает нереальным широкую инициативу граждан для инноваций».

А такая инициатива, по словам экономиста, необходимое условие, так как без неё не будет ни желания получать качественное образование, ни желания интенсивно и творчески работать, ни участвовать в обсуждении и реализации всенародных проектов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, чистый вывоз капитала из России частным сектором за январь-август 2019 года составил 26,1 млрд долларов, увеличившись на 26,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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