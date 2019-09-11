Москва, 11 сентября 2019, 10:52 — REGNUM То, что в России растут темпы вывоза капитала частным сектором, объясняется стагнацией её экономики, считает директор Института социоэкономики Московского финансово-экономического университета Александр Бузгалин. Об этом он заявил 11 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что чистый вывоз капитала из России частным сектором за январь-август 2019 года вырос на 26,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
А такая инициатива, по словам экономиста, необходимое условие, так как без неё не будет ни желания получать качественное образование, ни желания интенсивно и творчески работать, ни участвовать в обсуждении и реализации всенародных проектов.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, чистый вывоз капитала из России частным сектором за январь-август 2019 года составил 26,1 млрд долларов, увеличившись на 26,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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