Охотск , , 11:01 — REGNUM Цены на еду становятся по-настоящему недоступными для жителей старейшего русского поселения и самого северного муниципалитета в Хабаровском крае — Охотского района, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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За килограмм вареной колбасы житель Охотска должен выложить от 400 рублей, за десяток яиц — от 270, за литр молока — от 300 рублей.

Как выяснило ИА Амурмедиа, «золотыми» продукты в Охотске делает стоимость их доставки — она возможна только авиацией. Можно и морем — но скоропортящийся товар такого путешествия не выдержит.

Аэропорт и взлётная полоса в Охотске давно требуют ремонта.

Взлет и посадка в Охотске обходятся авиакомпании в 130 тыс. рублей. Металлическая взлетная полоса работает летом, когда не используется грунтовая. Из-за этого имеются ограничения по массе самолета, что не дает возможности завозить необходимое количество продовольствия. А грунтовая полоса, по сообщению главы Охотского района Андрея Федорова, не оборудована вообще, например, для посадки АН-2.

Региональная авиакомпания «Хабаровские авиалинии» закупает керосин у частной компании, которая с 2014 года владеет хранилищем для топлива на территории аэропорта. Тонна топлива обходится в 100 тыс. рублей.

Местные предприниматели говорят, что краевые власти компенсируют им расходы на доставку продовольствия. Но лишь небольшую его часть. Например, компенсируются расходы по доставке крупы, муки, сахара, картошки, свеклы, моркови, консервов. И ещё — водки. На Новый год компенсируют доставку апельсинов.

А люди вспоминают времена СССР:

«В СССР доставкой продуктов в Охотск, в другие отдаленные районы занималось государство. На этикетке товара было написано: I пояс, II пояс, III пояс. И ценники не слишком отличались. И пока государство в лице краевого правительства не начнёт открывать в отдаленных районах специализированные магазины типа хабаровского «Ветерана», с льготными ценами, ничего не изменится. Пусть организуют доставку, продажу на льготных условиях. Иначе отдалённые поселения просто вымрут. Если, конечно, такие поселения нужны», — говорят местные жители.

При этом они сетуют, что их зарплаты мало отличаются от заработков жителей южных районов Хабаровского края.

Как сообщало ИА REGNUM, Охотск основали казаки в 1647 году. В советское время в Охотске работал рыбокомбинат, другие предприятия, было много работы и высокие заработки. В Охотске в советское время проживало более 9000 человек. Сейчас там проживает около 3000, в районе около 6000. Люди живут охотой, рыбалкой, огородами. Работы нет, ни одной АЗС нет, бензин у перекупщиков стоит от 140 рублей за литр.