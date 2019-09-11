Чебоксары, , 10:47 — REGNUM В Чувашии в 2020 году стоимость жилья подорожает в связи с переходом на эскроу-счета. Рост предварительно составит «не более 10%». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 11 сентября, заявил на заседании чувашского правительства глава минстроя Алексей Грищенко.

По словам министра, «ситуация на жилищном рынке сложная», связав это с переходом на эскроу-счета, в результате которого «не все подрядчики получат финансирование банка».

«Очень тяжело прогнозировать… Рост по цене возможен не более 10%», — считает Алексей Грищенко, говоря об удорожании жилья в 2019—2020 годах.

Глава минстроя полагает, что в жилищном строительстве ставку надо делать на индивидуальное жилищное строительство, так как «процент очень низкий, здесь есть возможность по снижению цены». Он констатировал «низкий процент освоения участков, предоставленных под индивидуальное жилищное строительство» многодетным семьям. И напомнил об инициативе главы республики Михаила Игнатьева о передаче участков под застройку.

На вопрос о том, какая стоимость жилья сложится «до 2035 года», Грищенко сослался на то, что «там много факторов», затруднившись дать прогноз.

«Как государственный министр возьмите на себя ответственность в конце концов», — раздражённо заметил Михаил Игнатьев, на что министр строительства пообещал дать прогноз в течение недели.

Напомним, глава Чувашии предлагает рассмотреть «ряд дополнительных мер» помощи многодетным семьям. В том числе тем, кто получил бесплатно участки под индивидуальную застройку, но не имеет возможности построить дом, предложил рассмотреть варианты предоставления земли стройфирмам под многоэтажки.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июля 2019 года в России эскроу-счета стали обязательными. Это специальные счета в банке, где лежат деньги участников долевого строительства. Счёт открывается для каждого зарегистрированного договора долевого участия, и до сдачи дома в эксплуатацию у застройщика нет возможности забрать деньги дольщика со счета. Если застройщик не выполнил свои обязательства (например, обанкротился или «заморозил» строительство), то банк с этого счета возвращает деньги дольщику. Застройщик строит многоквартирный дом на деньги, которые ему предоставляет банк в виде кредита или за счет собственных средств.

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