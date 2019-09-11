Нью-Дели, , 10:45 — REGNUM Премьер-министр Индии Нарендра Моди и его непальский коллега Кхадга Прасад Шарма Оли открыли первый в истории Южной Азии трансграничный нефтепровод. Об этом 10 сентября сообщило индийское новостное издание Адж так.

Трубопровод пролегает между городами Мотихари, Индия, и Амлекхгандж, Непал. Общая длина нового инфраструктурного объекта превышает 69 км, а его пропускная способность составляет 2 млн тонн в год. Данный проект общей стоимостью более 3,24 млрд рупий (примерно 45 млн долларов) был полностью профинансирован индийской стороной. Сообщается, что новый объект инфраструктуры позволит существенно снизить стоимость поставок топлива из Индии в Непал, а также сыграет ключевую роль в обеспечении энергетической безопасности региона.

В ходе церемонии открытия нефтепровода Нарендра Моди подчеркнул: «Мы гордимся тем, что проект первого трансграничного нефтепровода в Южной Азии был осуществлен в рекордные сроки». По словам премьер-министра Индии, строительство объекта было завершено на 15 месяцев раньше запланированного срока. Нарендра Моди также добавил, что новый нефтепровод символизирует «близкие дружественные отношения Индии и Непала».