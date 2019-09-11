Москва, , 10:32 — REGNUM Сегодня, 11 сентября, президент РФ Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам 23-й сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации, сообщается на сайте Кремля.

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Президент отметил, что сессия Генассамблеи впервые проходит в России. И символично, что местом её проведения стал Санкт-Петербург — город, в который стремятся приехать люди со всего света.

По его мнению, Россия обладает огромным туристическим потенциалом. Хорошо известны природная красота регионов страны, их культурное многообразие. Россия открыта для обмена интересными идеями и предложениями, готова и стремится к взаимовыгодному сотрудничеству.

«Рассчитываем, что вы поддержите заявку России на проведение Всемирного дня туризма в 2022 году», — обратился Путин к организаторам форума и пожелал плодотворной работы.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия избрана в состав Исполнительного совета Всемирной туристской организации (ЮНВТО). Россия будет представлять Европу в высшем руководящем органе с 2017 по 2021 год.

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