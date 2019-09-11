Бразилиа, , 10:24 — REGNUM Бразильское правительство намерено разблокировать во второй половине сентября 20 млрд реалов (примерно $5 млрд) ранее замороженных в целях бюджетной экономии денежных средств на нужды федеральных министерств. Об этом 11 сентября сообщил, со ссылкой на и.о. главы государства вице-президента Бразилии Антониу Гамилтона Моурау, телеканал Globo.

По данным журналистов, о таком намерении «разморозить» денежные средства президенту Жаира Болсонару сообщил в ходе закрытого совещания на прошлой неделе министр экономики Бразилии Паулу Гедес.

Как рассказал Антониу Моурау, бразильский лидер отнесся к этой идее, позволяющей избежать необходимости повышения порога бюджетных расходов на содержание государственного аппарата, положительно.

Также бразильский вице-президент отметил, что исполнение госбюджета в предыдущие месяцы осложнялось постоянным прогнозированием относительно перспектив ВВП Бразилии в нынешнем году и из-за этого правительство вынужденно пересматривало график выделения государственных финансов.

Кроме этого, отмечается, что после проведения данного решения в жизнь, в бюджете останется ещё 15 млрд реалов «замороженных» денежных средств.