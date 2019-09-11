Санкт-Петербург, , 10:16 — REGNUM Делегация органа регулирования атомной энергии Турции посетила производство «Ижорских заводов», на котором выпускается оборудование для строящейся АЭС «Аккую». Об этом 11 сентября сообщает пресс-служба российского предприятия.

Отмечается, что целью визита турецких атомщиков стало знакомство с технологическими возможностями российского предприятия, а также с ходом изготовления оборудования для строящейся станции.

В рамках визита гостям были представлены производственные мощности предприятия, а также информация о реализации проектов по изготовлению оборудования для АЭС «Аккую». Также на заводе прошло рабочее совещание по вопросам изготовления оборудования для строящейся станции.

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Напомним, «Ижорские заводы» изготовят для второго энергоблока АЭС «Аккую» корпус реактора, внутрикорпусную шихту, выгородку, блок защитных труб, ряд других элементов в рамках контракта, подписанного в августе 2017 года.

Ранее строители турецкой АЭС «Аккую» получили лицензию властей на возведение второго энергоблока.

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