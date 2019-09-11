Токио, , 09:56 — REGNUM Сотрудники южнокорейских предприятий провели в Японии консультации по вопросам экспорта «K-Food Fair». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства.

По их словам, консультации по вопросам экспорта прошли в Токио в период с 4 по 5 сентября.

Известно, что представители 47 отечественных предприятий, экспортирующие сельскохозяйственную и обработанную пищевую продукцию, провели консультации на сумму 2,23 млрд вон (~$1,87 млн).

«Экспорт сельскохозяйственной продукции в Японии по прежнему стабилен несмотря на напряженные отношения между странами, — сказал представитель Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation. — Мы продолжим прилагать усилия, чтобы экспорт отечественной продукции продолжал расти не смотря на внешние условия».