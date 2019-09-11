Аддис-Абеба, , 10:59 — REGNUM Согласно исследованию ЮНКТАД (Конференция ООН по торговле и развитию), Африка отстает в процессе создания своего кластера в глобальной цифровой экономике, поскольку вся сфера влияния сконцентрирована в руках немногих людей. На долю США и Китая приходится 90% рыночной капитализации стоимости 70 крупнейших в мире цифровых платформ. По данным отчета ЮНКТАД, Кения входит в число четырех африканских стран, где хотя бы в небольших объемах сосредоточено цифровое предпринимательство в Африке. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Capital Ethiopia.

Согласно отчету, на Египет, Кению, Нигерию и ЮАР приходится 60% цифрового предпринимательства в Африке. Эфиопия, Гана, Сенегал, Уганда и Танзания были объединены во втором эшелоне, на который приходится 20% цифрового предпринимательства континента. «Значительная цифровая предпринимательская деятельность появилась недавно в Аккре, Кейптауне, Найроби и Лагосе. В этих первых четырех городах появляется все больше и больше предприятий, и плотность центров инноваций здесь выше, что приводит к сильной централизации цифровой сферы», — говорится в отчете.

В докладе также содержится предупреждение о том, что наименее развивающиеся страны рискуют стать простыми поставщиками необработанных данных, в то время как им приходится платить за цифровую интеллектуальную собственность, полученную с использованием их данных.

Тем не менее, в докладе прогнозируется увеличение трафика глобального интернет-протокола (IP) в Африке до 150 700 гигабайт в секунду к 2022 году с 46 600 гигабайт в секунду в 2017 году.