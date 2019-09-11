Джидда, Саудовская Аравия, , 09:59 — REGNUM Россия и Саудовская Аравия не обсуждали возможность повышения нефтяных цен на встрече министра энергетики России Александра Новака и нового министра энергетики Саудовской Аравии, принца Абдель Азиз бен Сальман. Об этом 11 сентября сообщил Александр Новак, его слова приводит ТАСС.

Также министр энергетик России сообщил, что темой обсуждения на встрече была кооперация в рамках ОПЕК+.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее Александр Новак и Абдель Азиз бен Сальман на встрече 10 сентября в Джидде обсудили перспективы сотрудничества между Россией и Саудовской Аравией.