Киев, , 09:53 — REGNUM За период 2016 — 2018 годов пассажиропоток аэропортов Украины вырос на 100% и продолжает увеличиваться дальше.

Об этом заявил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк, сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, по данным чиновника, если в 2015 г. пассажиропоток составлял 10 млн пассажиров, то в 2018 г. этот показатель достиг 20,5 млн пассажиров и дальше увеличивается, передает корреспондент ИА REGNUM.

Лавренюк уточнил, что пассажиропоток главного аэропорта Украины — «Борисполь» — по сравнению с 2015 г. вырос на 72%, а пассажиропоток международного аэропорта «Львов» за этот же период вырос на 180%.

Также представитель министерства отметил, что за последние годы на рынок Украины зашли 14 новых авиакомпаний, а доля «лоукостов» в сообщении составляет почти 30%. Кроме того, подчеркнул он, возобновлена работа более 10 региональных аэропортов.

ИА REGNUM напоминает, что в новом правительстве пост министра инфраструктуры занял 32-летний представитель партии «Слуга народа» Владислав Криклий.

В одном из интервью перед назначением он заявил о намерении развивать авиационное сообщение внутри страны.

«Для этого надо вкладывать в ремонт и строительство взлетно-посадочных полос, находить операторов, которые займутся обслуживанием аэропортов. Так как государство не всегда способно качественно действовать в этой сфере. Что немаловажно, предстоит развивать региональное направление и стимулировать пассажиропоток», — сказал Криклий.