Киев, , 09:34 — REGNUM США направляют своих экспертов по энергетике на Украину, поскольку хотят контролировать вопрос переговоров Киева и Москвы по газовой тематике, заявил в комментарии корреспонденту ИА REGNUM сегодня, 11 сентября, украинский эксперт по энергетике Юрий Корольчук.

Напомним, что 10 сентября стало известно, что министерство энергетики США направило на Украину экспертную делегацию, которая будет помогать властям страны пройти наступающий отопительный сезон. В заявлении посольства США отмечается, что такое решение принято в знак приверженности энергетической безопасности Украины и по просьбе администрации президента Зеленского.

Корольчук напомнил, что это второй такой крупный приезд группы энергетических консультантов из США за период 2014—2019 гг.

«Первый раз это произошло в момент пикового конфликта Украины и России по газу, когда в Киеве уже подали в суд Стокгольма, отказывались от закупки российского газа, наладили канал поставок газа через Словакию. Также тогда США курировали вопрос увеличения участия АЭС в энергобалансе страны, роль ТЭС в обеспечении работы энергосистемы», — подчеркнул специалист.

Корольчук также отмечает, что представители минэнерго США всегда в той или иной мере присутствовали на Украине и принимали активное участие в консультации как правительства, так и отдельных «реформаторов». Он подчеркнул, что в принципе лояльных или близких к США руководителей в газовой отрасли Украины сейчас «более чем достаточно».

«Теперь США хотят контролировать вопрос переговоров Украины и России по газу. Близким к истине является мнение, что Вашингтон банально пытается продавить свой интерес в вопросе транзита — то есть добиться срыва переговоров, приостановки транзита газа, «подвесить» ЕС (в стиле — «ну что, помог вам русский газ?») и дальше лоббировать интересы близких к США компаний и в продаже газа Украине (реверс, сжиженный газ), и в участии компаний США в управлении ГТС Украины. Больше ничем здесь эта группа помогать точно не собирается», — резюмировал эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что ранее стало известно о том, что 19 сентября в Брюсселе состоятся переговоры по транзиту российского газа через территорию Украины после 1 января 2020 г. в формате ЕС — Россия — Украина.