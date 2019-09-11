Ханой, , 17:04 — REGNUM Китай перестал быть первым в рейтинге импортеров сельскохозяйственной продукции из Вьетнама. Об этом сообщает вьетнамский новостной портал VNExpress. Это произошло ввиду повышения КНР стандартов в отношении сельскохозяйственного импорта. Таким образом, крупнейшим импортером сельскохозяйственной продукции из Вьетнама стали США.

По сообщению Министерства сельского хозяйства Вьетнама, аграрный экспорт из Вьетнама в КНР в январе-июле 2019 г. упал на 8,9% по сравнению с прошлым годом, составив всего 4,7 миллиардов долларов. Одновременно США увеличили свой импорт из Вьетнама за данный период на 12,6% до 4,8 миллиардов долларов.

Таким образом, на первом месте в структуре вьетнамского сельскохозяйственного экспорта Вьетнама стоят США (20,8%), на втором месте — Китай (20,7%). На третьем месте стоят ЕС, на четвертом страны — АСЕАН, на шестом — Япония.